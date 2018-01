Oscar 2018: domani svelate tutte le nomination

BEVERLY HILLS, 22 GENNAIO 2018 - Mancano meno di ventiquattro ore all'annuncio ufficiale dei candidati agli Oscar della 90esima edizione degli Academy Awards.

Alle 5.22 AM (ora locale), ossia verso le 14.22 circa (ora italiana), presso il Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills verranno finalmente svelati tutti i candidati all'Oscar nelle corrispettive 24 categorie in gara: miglior film, miglior regista, migliore attore protagonista, migliore attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, migliore sceneggiatura originale, migliore sceneggiatura non originale, miglior film d’animazione, miglior documentario, miglior corto documentario, miglior film straniero, miglior canzone originale.

Queste categorie, come da tradizione verranno annunciate in diretta dal Samuel Goldwyn Theater e via Sky sul canale Sky Cinema, tutte le altre categorie invece verranno pubblicate sul sito ufficiale dell'Academy.

Tra i film più nominati nei pronostici delle ultime ore, ci sono sicuramente il romanticismo fantasy di The Shape of Water di Guillermo del Toro, The Post di Spielberg con una magnifica e ormai veterana della notte degli Oscar, Meryl Streep, Tre Manifesti ad Ebbing, Mossouri di Martin McDonagh, la cui protagonista femminile, Frances McDormand, è quasi data per certa come migliore attrice protagonista, ma tra la rosa dei candidati a vincere la statuetta d'oro ci aspettiamo di trovare anche il delicato e adolescenziale Lady Bird di Greta Gerwing, il commovente cartone animato, non solo per bambini, Coco, l'talianissimo Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, e L'Ora più Buia con un Gary Oldman nei panni di Winston Churchill davvero da Oscar.

In attesa di scoprire quali saranno i candidati di quest'anno e soprattutto se saranno in linea con i Golden Globes, vi ricordiamo che la Notte degli Oscar si terrà il prossimo 4 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles, e che a ciceronare l'evento, nonostante la gaffe un po' imbarazzante dello scorso anno, sarà nuovamente Jimmy kimmel.

Kimmel, accettando di ripresentare gli Oscar di quest'anno, diventa ufficialmente, il secondo presentatore, dopo Billy Crystal, a condurre per due volte consecutive la kermésse.

Articolo di MARCELLA CERCIELLO (cinemarcy blog)