OSCAR FARINETTI AL CAFFÈ DANTE DI VERONA CON IL SUO NUOVO LIBRO

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il fondatore di Eataly Oscar Farinetti è ospite del Caffè Dante Bistrot di Verona domenica 18 ottobre alle 17.30 per presentare il suo nuovo libro Omero non deve morire (Solferino), scritto con Piercarlo Grimaldi. Un’indagine sulla crisi del linguaggio e dei valori nell’era digitale. Ingresso libero con prenotazione fino a esaurimento posti.

Uno dei nomi più noti e influenti dell’imprenditoria italiana e un libro che interroga ciascuno di noi: Oscar Farinetti, fondatore di Unieuro ed Eataly, sarà ospite del Caffè Dante Bistrot (Piazza dei Signori 2, Verona) domenica 18 ottobre 2026, alle ore 17.30, per presentare il suo nuovo saggio Omero non deve morire(Solferino): un’indagine sulla crisi antropologica del linguaggio e dei valori, scritta a quattro mani con l’antropologo Piercarlo Grimaldi. L’autore dialogherà con il giornalista, scrittore e Commendatore al Merito della Repubblica Maurizio Pedrini.

L’appuntamento si inserisce nella rassegna Incontri d’Autore, con cui il Caffè Dante propone appuntamenti aperti alla città, mettendo in relazione cultura e persone. Gli incontri culturali sono storicamente una parte integrante dell’identità di questo luogo di convivialità nel cuore di Verona. Ospitare Oscar Farinetti, l’imprenditore che con Eataly ha portato la cultura del cibo italiano di qualità nel mondo, è per il Caffè Dante un’occasione di prestigio e per Verona un appuntamento da non perdere.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

“Accogliere Oscar Farinetti è per noi una grande emozione”, dichiarano Chiara Castagnini e Sabrina Bergamasco, titolari del Caffè Dante Bistrot. “È un grande protagonista dell’imprenditoria italiana, capace di raccontare con semplicità come si costruisce un progetto e come si può ancora guardare al futuro con fiducia, anche in un momento complicato per chi fa impresa e per la società. Il suo nuovo libro ci ricorda quanto ancora siano importanti le parole e il dialogo nel nostro quotidiano. Siamo certe che sarà un pomeriggio indimenticabile e invitiamo il pubblico a condividerlo con noi”.

Il libro: Omero non deve morire

“La parola, quando si riempie di carne e di gesto, diventa un atto politico e poetico insieme. E in questo atto, l’uomo torna a essere umano.” – Oscar Farinetti.

Nell’era della parola manipolata, dispersa e vuota, il racconto e la spiegazione del mondo possono ancora salvarci? È questa la domanda da cui nasce Omero non deve morire, l’indagine che Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi dedicano alla crisi del linguaggio contemporaneo e dei valori che lo abitano, oggi sempre più minacciati da superficialità, disuguaglianza e perdita di senso.

Il nostro è un tempo molto fragile, segnato da fratture profonde: abbiamo smarrito l’equilibrio e siamo assediati da paure e confusione. Le parole, anziché aiutarci, ci bersagliano dai media e dai social, sempre più ininfluenti rispetto alla gravità delle questioni “reali”. In quest’epoca di comunicazione dirottata dalle oligarchie digitali dell’intelligenza artificiale, il linguaggio è diventato un problema? Al contrario: è parte essenziale della soluzione. Ciò che serve è un Omero dei nostri giorni, capace di convincerci che è giunto il momento di cambiare abitudini e di uscire da un sonno caotico e ipocrita. La figura del poeta cieco e la tradizione classica diventano così una bussola per la società moderna.

Attraverso storie e memorie che intrecciano Langhe e mondo globale, tradizione contadina e rivoluzione digitale, gli autori firmano un libro che è una vera e propria chiamata all’azione, perché salvare la parola significa salvare l’umano. Basta con l’afasia di fronte all’ingiustizia, basta con il dialogo trasformato in rissa, basta con la svalutazione della parola: queste pagine disegnano un programma concreto per recuperare il senso della comunità e la capacità di tessere narrazioni che uniscano anziché dividere, che costruiscano anziché distruggere.

Informazioni sull’evento

Oscar Farinetti presenta Omero non deve morire (Solferino)

domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17.30

Caffè Dante Bistrot, in Piazza dei Signori 2 a Verona

Ingresso libero con prenotazione fino a esaurimento posti

Info e prenotazioni: T. 045 800 0083