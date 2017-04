Oslo, ordigno ritrovato in pieno centro. Fermato un sospetto: è un 17enne russo richiedente asilo

OSLO, 10 APRILE –Nella notte tra sabato e domenica è stato trovato un ordigno in pieno centro a Oslo. Le forze dell’ordine norvegesi hanno fermato un sospetto: si tratta di un 17enne di nazionalità russa trovato davanti alla fermata della metropolitana e arrestato per possesso di esplosivo. Non è ancora chiaro se il ragazzo progettasse di compiere un attentato.



L’ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri: “Il rumore dello scoppio è stato più forte di quello che sarebbe stato causato dai nostri esplosivi”, ha spiegato la polizia, aggiungendo che ulteriori indagini saranno necessarie per capire che cosa conteneva il dispositivo.

Lo stato di allarme è massimo. La bomba è stata trovata fuori dalla stazione della metro nel quartiere di Groenland, un’area multietnica delle città dove si trovano diverse moschee. Il capo della polizia, Vidar Pedersen, ha confermato che l’ordigno in realtà era un esplosivo. Nessuna ulteriore notizia è stata data invece sul sospettato in stato di fermo.



Maria Minichino



(fonte immagine ilsecoloxix.it)