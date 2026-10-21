Ospedale San Carlo di Nancy porta la trasformazione digitale nel laboratorio di Anatomia Patologica

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Roma, 20 ottobre 2026 – Ospedale San Carlo di Nancy, struttura polispecialistica privata accreditata con il SSN che fa parte di GVM Care & Research, segna una svolta decisiva nella diagnostica e nella medicina di precisione. Il laboratorio di Anatomia Patologica della struttura romana ha completato il passaggio a un sistema di refertazione digitalizzata avanzato che sfrutta algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI). Il nuovo sistema consente di lavorare su immagini digitali ad alta risoluzione di campioni istopatologici e di utilizzare algoritmi specifici per supportare l’analisi diagnostica.

Questa implementazione si inserisce nel più ampio piano di digitalizzazione della struttura finalizzato a ridefinire e ottimizzare i flussi di lavoro, dalla preparazione dei campioni fino alla firma del referto, a ridurre i tempi di refertazione e a generare diagnosi più accurate a supporto di una medicina di precisione.

“La disponibilità di strumenti digitali è particolarmente importante in un contesto in cui gli anatomopatologi devono rispondere a una domanda crescente di esami – spiega la dott.ssa Silvia Taccogna, Responsabile del Laboratorio di Anatomia Patologica di Ospedale San Carlo di Nancy -. Il passaggio a una refertazione digitalizzata e supportata da intelligenza artificiale ci consentirà di abbattere i tempi di refertazione (T.A.T.) di circa il 30%[1]. Un risparmio di tempo fondamentale per ottimizzare la gestione del paziente e permettere alle équipe multidisciplinari di avviare tempestivamente i trattamenti terapeutici. Questo significa diagnosi precoci e più accurate, grazie all’impiego dell’AI, e una presa in carico del paziente più personalizzata”.

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L'integrazione di moduli software, sviluppati da IBEX MEDICAL ANALYTICS LDT certificati CE-IVD e adottati da Ospedale San Carlo di Nancy, unica struttura in Italia a essersi dotata di tutti i tre moduli, consente un'analisi computazionale avanzata per i campioni gastrici, prostatici e mammari analizzati sia sotto il profilo morfologico sia nella valutazione dei fattori prognostici.

Attraverso la digitalizzazione del vetrino che contiene il campione da analizzare, le immagini istologiche vengono visualizzate ad altissima risoluzione e analizzate dai software di ultima generazione IBEX-Gastric, IBEX-Prostate, IBEX-Breast, capaci di cogliere dettagli che possono sfuggire all’occhio umano e di effettuare le misurazioni necessarie per una diagnosi di elevata precisione. Il sistema consente inoltre di condividere il referto con altri specialisti, ovunque essi si trovino, per chiedere un consulto e una valutazione di team multidisciplinare in tempo reale. Il risultato è un referto estremamente accurato.

“L’algoritmo non sostituisce lo specialista: mette a sua disposizione ulteriori strumenti per leggere e valutare il campione – spiega la dott.ssa Taccogna -. La possibilità di analizzare le immagini con sistemi dedicati, in grado di identificare micro-lesioni talora difficili da rilevare con i metodi tradizionali, effettuare misurazioni in modo automatico e confrontarsi con altri colleghi, rappresenta un supporto fondamentale".

Gli ultimi dati del Congresso della Società Italiana di Anatomia Patologica mostrano che in Italia appena il 35% dei laboratori clinici è completamente digitalizzato, e ancora meno quelli che utilizzano sistemi di AI per l’Anatomia Patologica.

“Questo investimento ci posiziona, dunque, all'avanguardia nell'ecosistema sanitario laziale e nazionale – dichiara Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research -. Con l'adozione della Digital Pathology e dell’AI, la diagnostica dell'Ospedale San Carlo di Nancy evolve verso una personalizzazione totale della cura, garantendo che ogni paziente riceva sin da subito la terapia più mirata ed efficace”.

[1] Deman, F., et al. (2025), Practical implementation of AI in a non-academic, non-commercial Pathology laboratory: Real world experience and lessons learned