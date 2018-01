Ostia, operazione "Eclissi", blitz contro mafia del clan Spada, arresti

ROMA, 25 GENNAIO - Sono 32 le misure cautelari in corso di esecuzione nell'ambito dell'operazione Eclissi, condotta da Polizia e Carabinieri contro la mafia di Ostia. Carabinieri e Polizia, con la collaborazione del Nucleo Speciale d'intervento del Comando generale della Guardia costiera, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Roma su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia a carico di capi e affiliati al clan Spada responsabili, tra l'altro, di "aver costituito, promosso e fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso sul territorio laziale e segnatamente ad Ostia".

C'è anche Roberto Spada - figura di vertice del clan e autore della testata contro il giornalista della trasmissione di Rai 2 'Nemo nessuno escluso', Daniele Piervincenzi - tra i destinatari della misure cautelare nei confronti di 32 soggetti ritenuti appartenenti al clan. Roberto Spada, rinviato a giudizio nei giorni scorsi proprio per la testata, è attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo (Udine).I particolari dell'operazione, denominata "Eclissi", saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 presso la sala riunioni "Augusto Cocola" della Questura di Roma alla presenza del procuratore aggiunto Dda, Michele Prestipino.