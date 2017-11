Ostia: Picca, vittoria Di Pillo sporcata dai clan 'Crollo voti M5S, convergenza programma con CasaPound e sinistra'

Così in una nota Monica Picca sconfitta ieri al ballottaggio a Ostia da Giuliana Di Pillo di M5S. "Sono stati purtroppo premiati l'immobilismo e l'incompetenza della Raggi", aggiunge l'esponente di Fdi-An, che correva per il centrodestra.

"Ho già riconosciuto a Giuliana Di Pillo il risultato di ieri, la sua obiezione è fuori luogo perché gli auguri di buon lavoro non possono certo annullare quanto accaduto in questi giorni - si legge nel comunicato di Picca -. Il M5S non ha voluto affrontare alcun faccia a faccia penalizzando gli elettori e cancellando il fondamentale diritto democratico all'informazione.



La realtà di oggi è comunque rappresentata dall'amaro calice di una vittoria sporcata dai clan e che vede un calo dei grillini di ben 17 punti percentuali, praticamente un crollo. Il cosiddetto 'Movimento' poi non ha vinto da solo ma con i voti della sinistra, di Casapound e della lista De Donno. Una convergenza di interessi in grande stile che comunque non ha scalfito il 40% conseguito dal centrodestra. Sono stati purtroppo premiati l'immobilismo e

l'incompetenza della Raggi. Io ci ho messo la faccia, dall'inizio alla fine, non ho chiesto né voluto i voti di

nessuno, come appare chiaro nei risultati, mentre qualche altro sciacallo li ha accettati senza colpo ferire. Solo perché c'era convergenza sul programma...".Fonte (Ansa).