Ostia: "Riprendiamoci Ostia", candidato FdI a Roberto Spada

OSTIA, 12 NOVEMBRE 2017 - "Ottobre è vicino...riprendiamoci Ostia...e quanto vorrei che fosse comune a sè" è la frase con cui il 6 giugno su Facebook Dario Cologgi, in corsa nella lista 'FdI per Picca presidente', a supporto della candidata del centrodestra a presidente del X municipio, ha risposto ad un commento di Roberto Spada, arrestato per l'aggressione ad un giornalista della trasmissione Rai Nemo.

"Dario Cologgi, un nostro candidato che in nessun caso diventerà consigliere municipale, è stato deferito alla commissione di disciplina di FdI con richiesta di espulsione appena alcuni nostri elettori ci hanno segnalato uno scambio di battute sui social con Roberto Spada": l’annuncio all'ANSA di Massimo Milani, commissario romano di FdI.

Roberto Spada rimane in carcere, dando seguito alla decisione del gip Anna Maria Fattori che nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso per una aggressione, in luogo pubblico e davanti a testimoni e telecamere, all'interno di un territorio caratterizzato da uno stato di assoggettamento e da una garanzia di impunità.



"Quella testata è stata data perché sono stato provocato dal giornalista": è stata la risposta di Spada al gip nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo richiesto dalla procura.

Ieri ad Ostia ha avuto luogo la manifestazione contro le mafie a cui ha preso parte anche la sindaca Raggi. "Quello che è avvenuto - ha affermato il sindaco di Roma - è stato vergognoso e le istituzioni hanno il dovere di reagire per testimoniare che Roma e Ostia ancora di più sono contro la mafia. Non potevo non esserci. Siamo qui tra i cittadini e questa è una bella risposta. E' una manifestazione aperta a tutti”.

Claudia Cavaliere