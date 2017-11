Ostia: seggi aperti per il ballottaggio, sfida Di Pillo-Picca

ROMA, 19 NOVEMBRE - Si sono aperte alle ore 7 di questa mattina le operazioni di voto per il ballottaggio nel Municipio X di Roma, che comprende il litorale di Ostia, gli elettori potranno recarsi ai seggi fino alle 23 di questa sera. La sfida per la presidenza dell'ente, commissariato a partire dal settembre 2015 per infiltrazioni mafiose, e' tra Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle e Monica Picca di Fratelli d'Italia per il centrodestra.

Dopo la prima tornata era in testa la candidata pentastellata di circa 2.300 preferenze. Sono 183 le sezioni elettorali allestite nei quartieri di Ostia, Acilia, Castel Porziano, Castel Fusano, Infernetto, Malafede, e Palocco, 185.661 i cittadini aventi diritto di voto. Al primo turno l'affluenza e' stata pari al 36,10% degli aventi diritto, per un totale di 67.027 votanti. Il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ha predisposto nei seggi