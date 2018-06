Ostia: Spada condannato a 6 anni, confermata aggravante mafia

ROMA, 18 GIUGNO - Sono stati condannati in primo grado a 6 anni di reclusione Roberto Spada e Ruben Nelson Alvarez del Puerto, ritenuti colpevoli dell'aggressione al giornalista di 'Nemo' Daniele Piervincenzi e al cameraman Edoardo Anselmi a Ostia. Per entrambi e' stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. La pubblica accusa, il pm Giovanni Musaro', aveva chiesto per i due 8 anni e 9 mesi.