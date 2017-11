Ostia, sparatoria contro la casa della famiglia Spada

OSTIA, 26 NOVEMBRE – Ancora una sparatoria a Ostia.

A meno di tre giorni dalla gambizzazione del nipote di Fasciani in una pizzeria del centro, intorno alle 22 di ieri sono stati esplosi almeno cinque colpi di pistola in via Forni, quartier generale del clan Spada, dove il fratello del boss, Roberto (ora nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo dopo la testata al cronista di Nemo) gestiva una palestra.

Gli spari sono stati esplosi contro la porta dell’abitazione di un membro della famiglia Spada. Non risultano comunque feriti: i bossoli si sarebbero fermati contro il portone blindato dell’abitazione.

Quasi contemporaneamente un altro commando ha preso d'assalto l'abitazione di un cugino di Roberto Spada. Ignoti hanno preso a sprangate e a colpi di mazze di ferro la porta d'ingresso dell'appartamento di via Baffigo, a pochi metri di distanza da via Forni.

Sulla preoccupante scia di intimidazioni sta indagando la polizia di Ostia.

Fonte immagine: blitzquotidiano.net

Alessia Panariello