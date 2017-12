Ottavi di Coppa Italia, stasera Juventus-Genoa: Dybala dal primo minuto da falso nueve

TORINO, 20 DICEMBRE - Si chiuderà questa sera con Juventus-Genoa il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia. Con due quarti di finale già certi (Milan-Inter e Lazio-Fiorentina), e dopo la vittoria di ieri del Napoli sull’Udinese per 1-0, si attendono i risultati di Atalanta-Sassuolo (oggi alle 15:00) e Roma-Torino (in scena alle 18:00). Allo Stadium arriva un Genoa attualmente terzultimo in campionato, mentre la Juve cerca di ritrovare la vena creativa di Dybala, che oggi dovrebbe partire dal primo minuto.

Allegri ha definito la Coppa Italia “obiettivo primario, insieme al campionato” e, d’altronde, i bianconeri avranno di certo interesse a difendere la titolarità di un trofeo che appartiene loro da ormai tre anni di fila. Per il tecnico livornese, poi, quella di stasera sarà un’ulteriore possibilità per testare il percorso di crescita che ha portato la Juve ad imporsi a Napoli in campionato e a ritrovare l’agognata solidità difensiva. Miglioramenti che vanno senza dubbio attribuiti alla nuova veste tattica della Juve: un 4-3-3 solido ed equilibrato, che lascia al contempo spazio all’estro delle ali offensive, Douglas Costa su tutti.

Se è vero che la Juve ha ritrovato equilibrio, è però altrettanto chiaro che nelle ultime settimane sia mancato quello che è il suo talento più puro: Paulo Dybala. L’argentino è apparso non in condizione nelle ultime uscite, tanto da essere relegato in panchina nelle sfide contro Inter e Bologna. Al periodo no di Dybala si sono aggiunte poi le voci di un suo possibile contatto, per mezzo del fratello e agente, con il Psg. Questa sera la Joya dovrebbe partire titolare, schierato come prima punta nel tridente offensivo di un riconfermato 4-3-3. Falso nueve, ma neanche troppo “falso”: tra le cose migliori dell’argentino in Italia c’è senza dubbio la sua ultima stagione al Palermo, in cui giocò (e segnò) da attaccante centrale, con alle sue spalle “El mudo” Vazquez. Ad affiancare Dybala dovrebbero esserci Douglas Costa da una parte (in grande crescita) e Bernardeschi dall’altra (alla ricerca di spazio).

Il Genoa arriva, come detto, in un momento non facile. Nonostante tre vittorie nelle ultime sei di campionato, il Grifone si ritrova terzultimo a 14 punti, alla pari con la Spal. Il tecnico Ballardini dichiara di voler onorare la Coppa Italia, ma anche lui - come Allegri - farà riposare i titolari per dar spazio alle seconde linee. In panchina per i rossoblù sarà a disposizione Giuseppe Rossi: è difficile che giochi, ma è già una notizia ritrovarlo a ridosso del campo. Ballardini ha sottolineato l’importanza di una buona prova a Torino per continuare “nel percorso di crescita sul quale dobbiamo insistere, in termini di consapevolezza, maturità e personalità”. “Questo è un Genoa che mi piace molto - ha detto ancora il tecnico rossoblù - fatto di ragazzi seri, di lavoratori. Ho una squadra che corre, ma che ancora manca di personalità nel gestire le situazioni: dobbiamo fare tanto di più”.

Di seguito, le probabili scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Bentancur, Marchisio, Sturaro; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. A disposizione: Pinsoglio, Loria, Benatia, Barzagli, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedira, Higuain, Pjaca. Allenatore: Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Cofie, Omeonga, Ricci, Laxalt; Centurion, Galabinov. A disposizione: Perin, Zima, Izzo, Zukanovic, Rodriguez, Bertolacci, Veloso, Salcedo, Taarabt, Lapadula, Rossi, Rosi. Allenatore: Davide Ballardini.

Claudio Canzone

Fonte foto: juventus.com