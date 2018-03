Ottavi Europa League: deludono Milan e Lazio, volano Atletico Madrid e Marsiglia

ROMA, 9 MARZO - Serata di Europa League amara per le italiane. Milan e Lazio deludono, in maniera diversa, le aspettative della vigilia. I rossoneri vengono battuti a San Siro dall'Arsenal per 2-0, mentre i biancocelesti pareggiano all'Olimpico con la Dinamo Kiev per 2-2. Risultati non semplici in vista del ritorno, sebbene il compito più difficile sembri spettare al Milan.

MILAN-ARSENAL.

A San Siro si respirava l'aria delle vecchie notti europee, se non altro per il blasone delle due squadre in campo. La partita ci ha detto però che il Milan è ancora indietro, che nonostante il buon lavoro di Gattuso manca ancora qualità e che l'Arsenal, sesto in Premier, è comunque superiore alla settima forza del nostro campionato. I Gunners sfruttano un primo tempo perfetto, giocato a ritmi alti e con grande qualità di palleggio, annichilendo gli uomini di Gattuso con i gol di Mkhitaryan al 15' e Ramsey nel recupero del primo tempo.

Il Milan accusa il 2-0 subito allo scadere della prima frazione e non riesce a venirne fuori neanche nel secondo tempo. I rossoneri sono apparsi confusi in fase di costruzione e convulsi negli ultimi venticinque metri, non riuscendo a scardinare una difesa che pure non brilla per solidità (in Premier ha subito 41 gol in 29 partite finora). L'impresa per i ragazzi di Gattuso si fa adesso davvero ardua, ma il tecnico non perde le speranze: "Siamo il Milan, prepareremo bene la gara di ritorno e di certo non andremo a Londra in gita".

LAZIO-DINAMO KIEV.

Meno complicato rispetto a quello del Milan, ma comunque ostico il compito che aspetterà invece in Ucraina la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti saranno obbligati a vincere per ribaltare il 2-2 maturato all'Olimpico contro la Dinamo Kiev. Dopo un primo tempo piatto, arrivano i gol nella ripresa: Tsyganov porta avanti la Dinamo al 52', Immobile pareggia due minuti dopo e al 62' la Lazio la ribalta con Felipe Anderson. Non basta però: a dieci dalla fine arriva il pareggio degli ucraini con Moraes (gran destro da fuori area che muore all'incrocio) e ai biancocelesti rimane il rammarico per il palo colpito da Immobile al 95'.

RISULTATI DAGLI ALTRI CAMPI.

Non deludono le attese due delle favorite, Atletico Madrid e Marsiglia. I Colchoneros travolgono 3-0 la Lokomotiv Mosca, ipotecando il passaggio ai quarti, mentre i francesi battono per 3-1 l'Athletic Bilbao e possono sorridere, nonostante il ritorno al San Mamés presenti comunque delle insidie. A sorpresa perde invece in casa il Borussia Dortmund, 1-2 con il Salisburgo. Vincono il Lipsia (2-1 in casa con lo Zenit), lo Sporting Lisbona (2-0 al Viktoria Plzen in Portogallo) e il Lione, che passa 1-0 sul campo del Cska Mosca. Gare di ritorno previste per il 15 marzo.

Claudio Canzone

Fonte foto: foxsports.it