Ottaviano, aggredito a martellate da un vicino: è in pericolo di vita

OTTAVIANO (NAPOLI), 3 APRILE - Un trentanovenne di origini indiane è stato aggredito a martellate da un suo connazionale e sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in via Surdi, a Ottaviano, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un alterco per futili motivi, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

I militari dell'Arma sono giunti sul posto dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite. L'offender, anni 33, secondo una prima ricostruzione della vicenda, avrebbe colpito più volte alla testa con un martello la vittima che è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Nola e dopo i primi accertamenti è stata trasferita al Cardarelli. Attualmente è in prognosi riservata e starebbe lottando tra la vita e la morte.

L'aggressore è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. Sembrerebbe che all'arrivo dei militari fosse in un evidente stato di alterazione dovuto probabilmente ad abuso di sostanze alcoliche.

Luigi Cacciatori

Immagine da torinooggi.it