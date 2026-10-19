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Ottobre in arte, poesia e musica per Massimiliano Lepera Molteplici eventi e soddisfazioni per il professore-artista calabrese

Dopo un’estate ricca di iniziative ed eventi, accompagnati da diverse novità e pubblicazioni sia in campo musicale che letterario, il professore-artista calabrese Massimiliano Lepera continua il suo tour artistico-culturale anche in autunno. Una serie di eventi e iniziative, infatti, sono già in fieri nel mese di ottobre e tanti altri sono in programma per le settimane e mesi successivi.

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Proprio ieri Lepera è rientrato dal week end nel Lazio, dove è stato presente, nel comune di Genazzano (Roma), alla mostra biennale “Dentro l’oro”, tenutasi all’interno dello storico castello Colonna. La mostra, il cui vernissage con inaugurazione si è tenuto sabato 17 pomeriggio, ha aperto i suoi cancelli al pubblico esponendo centinaia di opere di artisti provenienti da tutta Italia nonché una cinquantina di poesie selezionate ad hoc di poeti di tutto lo Stivale. Tra queste, infatti, era presente anche la lirica “La pentola d’oro” di Lepera, facente parte della raccolta “Sguardi d’anima”, edita nel 2024, selezionata da una giuria di qualità per accompagnare, insieme ad altre poesie, le opere d’arte esposte con adeguati versi poetici. Lepera, come tutti gli altri poeti e artisti selezionati per la mostra e l’esposizione a Genazzano, ha ricevuto i consoni riconoscimenti per la sua presenza e partecipazione.

Dall’arte alla musica, ed ecco che domani, martedì 20 ottobre, il professore-cantautore sarà a Cosenza per puntare direttamente alle finali nazionali del prestigiosissimo Tour Music Fest, il contest musicale nazionale che da anni riscopre alcuni tra i più grandi talenti musicali del territorio. E in questa occasione Lepera porterà in scena il suo ultimo album “Svegliati, Italia!” (oltre 110mila visualizzazioni su YouTube con i videoclip più famosi del disco), facendo leva sui suoni moderni e originali e sull’accuratezza dei testi delle sue canzoni per giocarsi un ambìto posto nella finale nazionale.

Dalla musica alla poesia e alla letteratura, perché venerdì 23 ottobre, in seno alla Festa di San Pio X che si terrà nell’omonima parrocchia di Catanzaro, il professore Lepera porterà ancora una volta in scena il suo format artistico e culturale che già quest’estate ha fatto girare per i comuni della provincia. Lo spettacolo culturale e musicale intitolato “Parole e suoni dell’anima” verrà presentato per la prima volta nel capoluogo catanzarese venerdì pomeriggio, con il prezioso supporto della socio-antropologa e scrittrice Francesca Noemi Pia Carello, andando a sviscerare la produzione a tutto tondo di Lepera attraverso le tematiche di scottanti attualità trattate nelle sue opere, sia musicali che letterarie, dalla guerra all’ambiente, dalla società al Meridione, dalla storia all’arte, dalla musica alla poesia e alla natura.

A novembre, in programma ci saranno altri appuntamenti sempre con il medesimo format (che si basa su videoproiezioni, recitazioni, live unplugged, interviste e aneddoti), da Soverato a Girifalco e tanti altri comuni, con l’intento di parlare di attualità con leggerezza, per incentivare il dialogo e promuovere il confronto a 360° su tematiche che fanno parte della nostra quotidianità.