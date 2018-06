Pacco bomba nel Salernitano, avvocato perdera\' mani

SALERNO, 18 GIUGNO - Perdera' entrambe le mani Giampiero Delli Bovi, l'avvocato di 29 anni rimasto gravemente ferito per lo scoppio di un pacco bomba ricevuto a casa a Montercorvino Rovella, nel Salernitano. E' quanto emerge dal primo bollettino medico divulgato dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il direttore dell'Uoc di Rianimazione del nosocomio di via San Leonardo, Renato Gammaldi, ha detto che, all'arrivo del paziente intorno alle 8.50, "la cosa piu' evidente erano le lesioni a carico degli arti superiori, le mani nel caso specifico.

La mano sinistra appariva praticamente assente; nella destra si evidenziavano solo due metacarpi e quindi un lembo cutaneo che collegava al polso". Il giovane professionista "era cosciente ma molto agitato e molto dolorante", ha aggiunto il medico spiegando che "aveva numerose ferite lacero-contuse al volto, al torace e alle gambe. Un grosso enfisema sottocutaneo che si mostrava da un'evidente lesione al collo". Per questi motivi, il 29enne e' stato sottoposto ad una Tac total body che ha consentito di escludere la presenza di lesioni encefaliche e agli organi addominali. Intanto, nella tarda mattinata, Delli Bovi, che collabora con il neo sindaco di Montecorvino Rovella, l'avvocato Martino D'Onofrio, e' stato trasportato in sala operatoria di ortopedia dove i medici "stanno effettuando una revisione dei monconi, ma sparira' anche l'ultimo residuo di mano". Tanti i messaggi di solidarieta' giunti alla vittima e al primo cittadino del comune picentino. Tra questi, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che parla di "attentato feroce che esige una risposta ferma e rapida delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della magistratura".

Il giovane avvocato e' stato ricoverato nel reparto Rianimazione al termine dell'intervento chirurgico ortopedico alle 16 circa. L'intervento, spiega il bollettino medico emesso dalla direzione del nosocomio, e' consistito nella "revisione del moncone sinistro nonche' nella riduzione delle fratture di radio e ulna a carico dell'avambraccio destro e fissazione e stabilizzazione dei metacarpi residui della mano omolaterale". E' stato eseguito in anestesia generale. Il 29enne e' sedato e in ventilazione meccanica. "Le condizioni cliniche restano stabili e, in serata, si procedera' al risveglio, pur garantendo un adeguato piano analgesico", conclude il bollettino.