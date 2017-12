Potsdam: evacuato mercato di Natale in seguito a ritrovamento pacco sospetto

BERLINO, 02 DICEMBRE - Chiusa un'area del mercatino di Natale a Potsdam, nel Brandeburgo, a pochi chilometri da Berlino, in seguito al ritrovamento di un pacco sospetto.

Seppur privo di innesco, detto pacco avrebbe fatto scattare la massima allerta. Il plico che ha fatto attivare le misure antiterrorismo sarebbe stato consegnato ad una farmacia del capoluogo brandeburghese intorno alle 14.30 di ieri, e segnalato da un dipendente alla polizia.

Disinnescato dagli artificieri con un getto d'acqua, pare avesse al suo interno un contenitore cilindrico con chiodi, batterie e cavi, un petardo e una sostanza che si sta analizzando per verificarne l'effettiva pericolosità. "Nel pacco sono stati rinvenuti anche dei petardi. Ma non c'era un innesco, quindi è probabile che non fosse in grado di esplodere", ha affermato il ministro dell'interno del Land, Karl Heinz Schroeter, allentando la tensione generale.

Intanto la polizia continua ad indagare. Proprio in questi giorni, con l'apertura dei tradizionali mercatini natalizi, i tedeschi si preparano a commemorare il primo anniversario dell'attentato del 19 dicembre scorso, quando il tunisino Anis Amri travolse la folla con un camion tra le bancarelle della Chiesa della Memoria, nella Breitscheidplatz, uccidendo 12 persone e ferendone 55.

Luna Isabella

(foto da twitter)