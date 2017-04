Pace è la parola guida del 18° viaggio internazionale di papa Francesco in Egitto

Papa Francesco in Egitto

visita breve ma intensissima porta il Papa in Egitto oggi 28 e domani 29 aprile. Densa di significati e fortemente voluta - ancor più dopo i recenti attentati che hanno macchiato di sangue la Domenica delle palme nelle chiese copte di San Giorgio a Tanta e di San Marco ad Alessandria - il viaggio è sorretto da tre motivazioni di fondo: quella pastorale, quella ecumenica e quella del dialogo tra le religioni.



«Il Papa della pace nell’Egitto della pace» recita il motto dell’appuntamento per il quale c’è grande attesa non solo da parte della piccola comunità cattolica, ma anche dei copti ortodossi e del mondo musulmano.

L’Egitto è il 27° Paese visitato da Francesco. E a invitarlo sono stati il presidente al-Sisi, i vescovi cattolici, il Papa copto Tawadros II e il grande imam di Al-Azhar Muhammad Ahmad al-Tayyib.

Arrivato alle 14 all’aeroporto del Cairo e partito da Roma alle 11 da Fiumicino.

Questo il programma del viaggio apostolico



Venerdì 28 Aprile

14.00 Arrivo all’Aeroporto Internazionale de Il Cairo

Accoglienza ufficiale Cerimonia di benvenuto nel Palazzo Presidenziale a Heliopolis

Visita di cortesia al Presidente della Repubblica

Visita di cortesia al Grande Imam di Al-Azhar

Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale sulla Pace

Discorso del Grande Imam

Discorso del Santo Padre

16.40 Incontro con le Autorità

Discorso del Presidente

Discorso del Santo Padre

Visita di cortesia a S.S. Papa Tawadros II

Discorso del Papa Tawadros II

Discorso del Santo Padre

Sabato, 29 aprile 2017

10.00 Santa Messa

12.15 Pranzo con i Vescovi egiziani ed il Seguito Papale

15.15 Incontro di preghiera con il clero, i religiosi/e ed i seminaristi

Cerimonia di congedo

17.00 Partenza in aereo dall'Aeroporto de Il Cairo

20.30 Arrivo all'aeroporto di Roma/Ciampino



Prima di partire, il Papa Rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Egitto pellegrino di pace per incontrare la comunità cattolica e i credenti di diverse fedi, mi è caro rivolgere a Lei, signor presidente, il mio deferente saluto che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale civile e sociale del popolo italiano, cui invio volentieri la mia benedizione".

Lo stesso Presidente ha definito il viaggio del Pontefice: "coraggioso" e "un messaggio di speranza sia per i credenti che per i non credenti, un monito per la tutela dei diritti umani universalmente riconosciuti e un incoraggiamento a risolvere le tante crisi che da troppo tempo scuotono il Medio Oriente".

Seguiamo Papa Francesco con affetto e preghiera perché la pace sia prima di ogni altra azione non buona, non santa.



Don Francesco Cristofaro