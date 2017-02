Padoan: governo al lavoro per nuove misure. Necessario un cambio di strategia dell\'Unione Europea

PARIGI, 23 FEBBRAIO - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, dal vertice di Parigi per il capital markets summit 2017, ha affermato: "Il governo sta lavorando per accelerare le riforme sia nell'introduzione di nuove misure che nell'implementazione di quelle già adottate".

Questa dichiarazione è avvenuta in risposta dopo che, nella giornata di ieri, la Commissione europea ha avvisato il governo italiano che nel caso in cui non siano adottate misure valide, entro il mese di aprile, per la correzione dei conti pubblici di almeno lo 0,2% del Pil, la Commissione riterrà non rispettata la regola del debito (che prevede la regola per l'accostamento del debito al valore soglia del 60% del Pil), ma verrà vagliata l’idea di aprire una procedura per disavanzi eccessivi.

Il ministro dell'Economia ha poi parlato di Brexit affermando che in assenza di un "drastico" cambio di strategia dell'Unione Europea c'è il rischio che la Brexit possa non risultare un "caso isolato", ma ci siano "altre uscite” (ipotesi formulata da Marine Le Pen in Francia).

Il ministro Padoan ha poi sottolineato la necessità di innovazione anche nell'Ue oltre che nei singoli Stati membri, poiché l'innovazione produce crescita, condizioni di vita migliori, e concludendo: “l'Europa è alla frontiera dell'innovazione, si tratta di sfruttarla meglio". Il ministro, in un messaggio divulgato su Twitter, ha sottolineato la necessità di dare ai cittadini “risposte europee" .

immagine da milanofinanza.it

Caterina Apicella