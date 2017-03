Padova: imprenditore ucciso dal figlio sedicenne

PADOVA, 25 MARZO – Giallo a Selvazzano, Padova: un imprenditore di cinquantadue anni, E. B, è stato ucciso dal figlio di sedici anni, come riportato dal Mattino di Padova.

L'uomo era stato trovato morto con un colpo di pistola alla testa nel primo pomeriggio di venerdì 24 marzo, nell’abitazione dove viveva con la moglie e i due figli. A destare sospetto le urla di disperazione del figlio sedicenne, che pare si siano sentite in tutto il vicinato. I carabinieri sono prontamente intervenuti. La pistola di piccolo calibro utilizzata per compiere l’omicidio non sarebbe stata ritrovata.

Il ragazzo avrebbe accusato un malore e sarebbe stato portato in stato di choc all'ospedale. Nel pomeriggio di ieri è stato portato nella caserma dei carabinieri di Padova e, dopo un lungo interrogatorio, stamani è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di arresto per omicidio, in quanto tutte le prove avrebbero indicato l'adolescente come il principale indiziato.

Luna Isabella

