Padova, operazione della Digos: sventato piano di violenza durante manifestazione studentesca

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La Digos di Padova ha condotto un'operazione di prevenzione che ha portato all'esecuzione di otto perquisizioni su delega della Procura locale. L'indagine ha smascherato un piano per compiere azioni violente durante la manifestazione studentesca nazionale in programma venerdì 16 ottobre nel centro cittadino.

La chat che pianificava le azioni violente

Gli investigatori hanno scoperto un gruppo di messaggistica creato da alcuni studenti, che in breve tempo ha raggiunto il limite massimo di 1.025 partecipanti. Da questo gruppo è nata una community denominata "16/10", nella quale si discuteva di azioni violente come incendiare cassonetti, indossare passamontagna e abbigliamento nero, portare pistole, petardi e fumogeni, attaccare la Questura e saccheggiare un negozio nel centro storico.

L'attività di prevenzione della Digos

Gli agenti della Digos, monitorando lo stato di agitazione nella provincia di Padova, sono riusciti a individuare la chat e i principali promotori. Nel corso delle perquisizioni è emerso che le SIM dei cellulari utilizzati per istigare alla violenza erano intestate a familiari adulti, ma in realtà erano in uso a ragazzi minorenni, studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

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Le misure di prevenzione adottate

Il Questore di Padova ha disposto misure di prevenzione personali come Dacur, Daspo, avviso orale e diffide nei confronti di 14 ragazzi, a vario titolo partecipanti alla community. Tra questi, otto sono stati segnalati e altri sei sono stati convocati in Questura insieme ai genitori.

L'operazione ha permesso di sventare sul nascere quella che poteva trasformarsi in una giornata di gravi disordini, dimostrando l'importanza del monitoraggio costante delle comunicazioni online da parte delle forze dell'ordine.