Padova: smentita la notizia della "bimba di 9 anni data in sposa ad un uomo di 35 anni"

Padova: smentita durante la giornata la notizia della “bimba di 9 anni data in sposa ad un uomo di 35 che avrebbe abusato di lei”

PADOVA 21 NOVEMBRE - E’ una fake news la notizia del matrimonio combinato tra due famiglie musulmane e la violenza sessuale su minore, pubblicata stamane dal Messaggero.it e ripresa da altri siti di news, tra i quali il nostro.

Padova. La notizia del matrimonio combinato tra due famiglie di religione musulmana, con una bimba di 9 anni data in sposa ad un uomo di 35 anni, pubblicata stamane dal Messaggero.it e ripresa da numerosi siti di informazione, tra cui il nostro, è una fake news.



Durante la giornata nessun riscontro oggettivo ha confermato la notizia. Le Forze dell’Ordine di Padova, come riporta il Fatto Quotidiano, “smentiscono non solo di essersi occupati del caso, ma anche l’esistenza stessa della vicenda”.

La redazione si scusa con i lettori di Infooggi per aver sottoscritto, pubblicandola, la veridicità della notizia.

