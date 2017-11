Padova, sposa bambina a 9 anni: preso l\'orco di 35 anni che la violentava

PADOVA, 21 NOVEMBRE - Era iscritta alle scuole elementari come tutte le sue coetanee, ma fuori da scuola, una di 9 anni era stata data in sposa dalla sua famiglia a un uomo di 35 anni. La sconvolgente storia viene da Padova, dove una famiglia musulmana arrivata in Italia da tempo, aveva combinato il matrimonio della figlioletta con un orco che avrebbe abusato di lei.

Abuso che avrebbe portato la ragazzina in ospedale con un'emorragia in corso. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini e dai racconti della giovane sarebbero emersi elementi decisivi per incastrare l'uomo. Sul caso è quindi stato aperto un fascicolo in procura mentre la bambina si trova in una comunità protetta, sottratta alla famiglia.

Giuseppe Sanzi