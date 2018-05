Padre e figlio arrestati a Palermo per tentata estorsione

PALERMO, 4 MAGGIO - La Polizia di Stato ha arrestato due persone, padre e figlio, per tentata estorsione aggravata ai danni di un utente della strada. Si tratta di Salvatore e Giuseppe Sardina, di 57 e 30 anni.

Secondo quanto reso noto, ieri pomeriggio un giovane si e' presentato negli Uffici del Commissariato di "Oreto-Stazione" ed ha raccontato di essere stato coinvolto in un piccolo incidente stradale con uno scooter a bordo del quale vi erano due uomini che, con fare minaccioso, avevano preteso da lui un risarcimento del danno immediato ed in contanti. Il giovane, considerando quanto meno dubbia la dinamica dell'incidente, aveva tentato di contattare le forze dell'ordine, ma ogni suo tentativo era stato reso vano dalleinsistenti minacce poste in essere dai due.Dalle minacce i due malfattori sarebbero passati alle vie di fatto e, dopo essersi impossessati del suo telefonino, gli avrebbero detto che se voleva riaverlo doveva risarcirli del danno; pertanto avrebbe dovuto concordare un appuntamento con loro chiamando al suo stesso numero.I due sono poi fuggiti coprendo la targa del motoveicolo per evitare di essere identificati. I poliziotti, dopo avere appreso dalla vittima il punto e l'orario di incontro fissato con i due malfattori, hanno predisposto un servizio di appostamento ed osservazione sul luogo dell'appuntamento. Qui, i due sono stati tratti in arresto proprio quando hanno cercato di portare a termine l'estorsione, tentando di intascare il denaro dalla vittima. Il telefonino e' stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.