"Pakistan: ad Oriente una nuova frontiera economica": workshop internazionale domani da Laica

LECCE 11 MARZO - Lunedì 12 marzo, a partire dalle ore 17.00, presso l’associazione Laica a Lecce avrà luogo un importante workshop a carattere internazionale rivolto alle aziende e imprese salentine dal titolo “Pakistan: ad Oriente una nuova frontiera economica”.

Dopo i saluti del presidente di Laica, il dottor Roberto Fatano, del Vice Sindaco Alessandro Delli Noci in rappresentanza del Comune di Lecce e del responsabile della Filiera Laica Internazionalizzazione, il dottor Stefano Valente, a relazionare sulle nuove frontiere e potenzialità del mercato saranno proprio degli importanti referenti del settore in Pakistan che illustreranno le opportunità di partnership e joint ventures con le imprese del territorio.Ad aprire i lavori sarà il Dott. Rizwan Salabat, Vice Console – Reggente del Consolato Generale Pakistano di Milano, il quale approfondirà in merito alle opportunità di investimento in Pakistan soffermandosi sugli incentivi offerti in tal senso dal Governo Pakistano; a seguire, il Presidente di IDC (Italian Development Committee) Eng. Aarij Iqbal, illustrerà funzioni ed attività della sua associazione che mira a promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche, sociali e culturali tra Italia e Pakistan. Il Vice Presidente di IDC, Sheik Muhammad Hafeezullah, proseguirà relazionando sui settori di interesse ed opportunità di collaborazioni e intese con gli associati di IDC.Infine, il dott. Cristian Benvenuto, Presidente dell’ANIP, Associazione Nazionale Italia-Pakistan, concluderà il workshop con la presentazione del progetto “Expo del made in Italy in Pakistan”. In qualità di sesto Paese più popoloso al mondo, infatti, il Pakistan gode di un mercato vasto e appetibile, particolarmente attratto dalla qualità e dall’artigianalità del made in Italy al quale mira ad aprirsi in maniera diretta divenendo un importante interlocutore per le aziende italiane.Il workshop, che si terrà presso la sede di Laica in via Cesare Abba 46 a Lecce, è aperto a tutte le imprese salentine e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell’associazione.(notizia segnalata da