Pakistan: auto su bomba nel Nord-Ovest sciita, sei morti.

CATANZARO, 30 GENNAIO 2018 - Otto persone di una stessa famiglia - tra cui tre donne, tre uomini e un bambino - sono morti in Pakistan quando del pulmino sul quale viaggiavano in nove ha urtato un ordigno esplosivo rudimentale collocato sul ciglio della strada.

L'esplosione è avvenuta nel nord-ovest del Pakistan, nel distretto tribale di Kurram, una zona a maggioranza sciita.

Fonti dell'amministrazione locale hanno comunicato che l'incidente è avvenuto nell'area di Basu ed ha coinvolto un gruppo di persone che stavano recandosi ad un funerale.

Le indagini in corso dovranno provare se le vittime erano l'obiettivo diretto degli attentatori o se il loro veicolo ha urtato la mina casualmente.

Nella zona dell'Upper Kurram la polazione sciita è stata più volte, in passato, vittima di attentati. Al momento non risultano rivendicazioni, ma non si esclude che la bomba sia stata messa da gruppi legati ad Al Qaeda o ai talebani per sferrare attacchi contro la minoranza religiosa.

Daniele Basili

immagine da khilafah.com