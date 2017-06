Pakistan, autobotte si ribalta e prende fuoco: oltre 140 morti nel rogo

PUNJAB, 25 GIUGNO - È di almeno 141 morti il bilancio provvisorio di un incendio nella provincia di Punjab, in Pakistan. A provocare il rogo un'autobotte per il trasporto di carburante che si è ribaltata e incendiata. Lo ha annunciato l'emittente Geo Tv e la notizia è stata confermata dal governo pachistano. L'incidente è avvenuto in mattinata, quando il veicolo si è rovesciato su una statale all'altezza dell'area di Ahmedpur Sharqia, vicino a Bahawalpur. Il rogo infernale ha provocato inoltre decine di feriti con gravi ustioni.

Il direttore generale del Soccorso stradale pachistano, Rizwan Naseer, ha infatti precisato all'emittente che almeno altre 60 persone sono state trasferite in ospedale in condizioni critiche per ustioni fino al 70% del corpo.

Fonti amministrative locali hanno riferito che "dopo l'incidente la gente si sarebbe avvicinata al veicolo per raccogliere il carburante che fuoriusciva. Ma all'improvviso sarebbe divampato un altro seguito da un'esplosione che ha causato il tragico bilancio di vittime". Tutti gli ospedali del Punjab sono stati posti in stato di massima allerta, mentre l'esercito ha annunciato la mobilitazione di uomini e mezzi per facilitare i soccorsi.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine topyaps.com)