Pakistan, crolla palazzo nella città di Karachi. 3 i morti

KARACHI, 18 LUGLIO - Ieri sera un palazzo di tre piani è crollato nella città di Karachi, nel Pakistan meridionale, portando alla morte almeno tre persone, tra cui due bambini. Altre quattro persone sono rimaste ferite gravemente.

A diffondere la notizia è stata la tv Samaa di Islamabad, che ha spiegato che secondo le testimonianze dei residenti nelle zone limitrofe il palazzo era in stato di degrado e di cattive condizioni ormai da tempo.

Al suo interno vivevano nove famiglie e per questo i soccorritori hanno continuato a scavare sotto le macerie per assicurarsi che non ci fossero ulteriori superstiti o morti.

Chiara Fossati

immagine da euronews.it