Palermo, bimba ricoverata per lesioni: denunciata madre

PALERMO, 26 GIUGNO – È stata denunciata la madre della bambina di un anno trasportata nella giornata di ieri all'ospedale dei Bambini di Palermo in gravissime condizioni. I medici hanno accertato che la piccola presenta evidenti segni di tagli, morsi ed escoriazioni alla testa e al corpo.



I carabinieri di Partinico stanno indagando per accertare l'origine delle ferite e stabilire come la bimba si sia ridotta in quelle condizioni. Dagli accertamenti degli inquirenti è emerso che la madre della bambina, che è incinta, nei giorni scorsi avrebbe portato in un altro ospedale di Palermo anche l'altra figlia più grande, una bimba di due anni, per diverse fratture alle braccia, che si sarebbe provocata cadendo, secondo quanto raccontato dalla madre al personale ospedalieri,



Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la piccola sarebbe trasportata d'urgenza dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico nel pomeriggio di domenica perché aveva perso conoscenza. Vista la grave situazione è stata trasferita in ambulanza all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo nella serata di domenica ma quando i medici l'hanno vista hanno subito allertato le autorità di polizia perché la bimba aveva lesioni diffuse ed evidenti su tutto il corpo.



Le successive analisi cliniche e un tac disposta d'urgenza sulla bimba, hanno confermato l'esistenza di gravi lesioni cerebrali dovute sicuramente ad un atto di natura traumatica sul quale ora indagano gli inquirenti. I medici non escludono che la piccola sia stata vittima di violenza fisica. "La piccola presenta lesioni su tutto il corpo, presumibilmente dovute a maltrattamenti" ha spiegato infatti il direttore sanitario dell'ospedale pediatrico palermitano, il professor Giorgio Trizzino, a cui la piccola ora è stata affidata per le cure dopo il ricovero.



Maria Azzarello