Palermo, bimbo di un anno muore soffocato da un\'oliva

PALERMO, 27 MAGGIO - Un bambino di un anno è morto soffocato per aver mangiato un’oliva che gli è rimasta incastrata in gola. Il tragico incidente si è consumato ieri sera, intorno alle 20.30, in un appartamento di via Rocky Marciano, nel quartiere Zen di Palermo.

Il bambino stava cenando con i suoi sei fratelli, i genitori e la nonna, quando è riuscito a prendere un’oliva da una ciotola senza che nessuno se ne accorgesse. Poi ha cominciato a tossire, ma né la madre né il padre sarebbero riusciti a fare alcuna manovra per liberargli la gola.

Dopo l'incidente è stato portato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia, dove però probabilmente è arrivato già morto.

Il medico ha dichiarato il decesso e il bambino è stato trasferito nella camera mortuaria. La salma sarà restituita alla famiglia per permettere alla famiglia di organizzare i funerali.





Maria Azzarello