Palermo, colpisce la maestra del figlio con un pugno: denunciato

PALERMO, 21 MARZO - Un collaboratore scolastico di 43 anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver colpito con un pugno la maestra del figlio, di anni 10. L’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto comprensivo Ignazio Florio, a Palermo.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo ha chiesto all’insegnante di far uscire il figlio prima della fine delle lezioni. La maestra ha fatto notare al genitore che le ripetute assenze del minore avrebbero potuto compromettere il rendimento scolastico. A quel punto, il quarantatreenne ha aggredito la docente colpendola al volto con un pugno e l’avrebbe anche minacciata di morte.

La donna è stata trasportata in ospedale, dove è stata soccorsa e medicata dal personale sanitario. La prognosi è di sei giorni. La dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo ha commentato la vicenda, asserendo: “Il collaboratore ha lavorato per anni in questo plesso scolastico. Negli ultimi tempi era molto preoccupato per i suoi cinque figli. Erano in corso delle pratiche per valutare le condizioni in cui vivevano i suoi figli. So che è seguito dai servizi sociali. L'esortazione dell'insegnante sulle assenze del bambino ha scatenato in lui una reazione che non è giustificabile".

La dirigente fa sapere che l’insegnante presto tornerà in servizio, poiché le sue condizioni “per fortuna non sono gravi”. Il pugno in faccia, rassicura, “non le ha provocato fratture”.

Luigi Cacciatori

Immagine da siciliana.it