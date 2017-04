Palermo, esonerato Lopez, arriva Bortoluzzi

PALERMO, 11 APRILE - Diego Bortoluzzi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Il presidente del club rosanero Paul Baccaglini si è deciso ad esonerare Diego Lopez, che l’ex presidente Maurizio Zamparini avrebbe voluto licenziare già a seguito della sconfitta di Udine e di quella casalinga contro il Cagliari. In entrambe le occasioni Baccaglini si era opposto. Le cose hanno però iniziato a vacillare dopo il 4-0 contro il Milan. Il giorno seguente la sconfitta, dal Vinitaly di Verona, Baccaglini aveva detto: «Lopez è una bravissima persona, un eccellente professionista. Come me ha ereditato una situazione che non ha creato e che inevitabilmente deve districare giorno dopo giorno. Stiamo analizzando tutti i dati, ma non banalizzo il tutto dicendo resta o non resta. Ciò che è certo è che dobbiamo dare una scossa a questa squadra e stiamo capendo come darla».

E la scossa è arrivata. La decisione del cambio allenatore segue le dimissioni annunciate ieri da parte del direttore sportivo Nicola Salerno che aveva scelto Lopez come nuovo tecnico dopo l’addio di Corini. «Non ci sono più i margini per continuare», ha detto Salerno spiegando che non avendo più la possibilità di incidere con il suo lavoro era opportuno farsi da parte.

Si tratta del quinto allenatore della stagione dopo Davide Ballardini, Roberto De Zerbi, Eugenio Corini e Diego Lopez.

Di seguito il comunicato con cui la società ha ufficializzato il divorzio da Lopez e l’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina del club rosanero: «Abbiamo ricevuto e accettato le dimissioni del DS Salerno che ringraziamo per quanto ha dato alla Società. Non possiamo permetterci atteggiamenti disfattisti nell'affrontare queste ultime partite. Dobbiamo a noi stessi, ai nostri tifosi e ai prestigiosi colori della nostra squadra, sette gare alla morte in cui lasceremo in campo tutto. Ho ereditato una squadra che attraversa un momento difficile e sto cercando di fare il possibile per scuoterla dalle fondamenta per reagire a testa alta. Anche per questo ho proposto alla squadra un premio per la salvezza. Questo vuole essere un segnale forte dalla Società ai giocatori per dimostrare quanto ci crediamo e lottiamo per questo obiettivo. Serve una scossa forte, serve tentare di cambiare e giocarci il tutto e per tutto. Per questo abbiamo deciso di sollevare Diego Lopez dal suo incarico di allenatore. Anche lui ha ereditato una situazione difficile e lo ringrazio per tutto il duro lavoro. Abbiamo dato incarico al nostro Settore Giovanile di affiancare il nuovo allenatore, Diego Bortoluzzi, già secondo di Guidolin e consigliato dallo stesso, che porterà il suo impegno ad affrontare al meglio la fine di questo campionato. Chiedo ai grandi tifosi del Palermo di avere pazienza e di credere nel progetto che insieme riporterà alla città le emozioni che merita».

[foto: larena.it]

Antonella Sica