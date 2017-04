Palermo, grave incidente stradale: muore bimba di cinque anni, ferita donna incinta

PALERMO, 24 APRILE – Una bambina di cinque anni è morta a seguito dello scontro tra due auto a Palermo, all'incrocio fra le vie Salvatore Morso e Giorgio Arcoleo nella zona del Policlinico. La piccola, gravemente ferita, è stata trasferita all'ospedale Civico, dove è deceduta dopo circa un'ora.

Secondo quanto si è appreso, alla guida dell’auto su cui viaggiava la bimba, una Golf, c’era la zia, una donna in stato interessante, anch’ella rimasta ferita. Nel posto del passeggero c'era invece la mamma della piccola che, stando ad una prima ricostruzione, sembra tenesse in braccio la bambina. La donna è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Policlinico.

Alla guida dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, una Hiunday, c’era invece un uomo che viaggiava insieme alla moglie, rimasta ferita nell’impatto e pertanto trasportata al pronto soccorso Policlinico.

[foto: livesicilia.it]

Antonella Sica