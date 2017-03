Palermo, il nuovo presidente è Paul Baccaglini. Domani la presentazione ufficiale

PALERMO, 6 MARZO - Con una nota ufficiale il Palermo ha comunicato "che il nuovo Presidente è Paul Baccaglini". Svelato dunque il nome del rappresentante del fondo anglo-americano che ha acquisito il club rosanero. Nel comunicato si legge che Baccaglini “ha conosciuto Zamparini l'anno scorso in occasione della trattativa con Cascio. Paul ed il suo fondo hanno manifestato, dopo la rinuncia di Cascio, interesse per la acquisizione del Palermo Calcio e la realizzazione degli impianti sportivi."

"Paul Baccaglini – si legge nel comunicato – è un italo americano nato e cresciuto in America da padre americano e madre italiana. Arrivato in Italia ha terminato gli studi per poi intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione prima in radio a RTL 102.5 poi in televisione a Italia 1 (Le Iene) ed MTV (Il Testimone). Nel frattempo - riferisce il club rosanero - coltivava l'interesse per i mercati finanziari che studiava in qualità di trader."

Il nuovo presidente è il membro fondatore e rappresentante di Integritas Capital, "un fondo che in meno di cinque anni si è imposto come boutique investment solution con clienti in ogni parte del mondo". La nuova proprietà ha concordato tramite società che indicherà "entro il 19/4/17 l'acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30/4/17."

È prevista per domani la conferenza stampa di Maurizio Zamparini e lo stesso Baccaglini, nella quale verrà sancito il passaggio delle consegne e nella quale verranno svelati i nomi degli altri componenti del fondo che gestirà il Palermo. I nuovi dirigenti domenica dovrebbero essere in tribuna allo stadio Barbera per assistere alla gara tra i rosanero e la Roma.

Un progetto a lungo termine, in cui il "Presidente Paul ha assicurato un programma con la copertura finanziaria per lo sviluppo del progetto sportivo legato a quello tecnico per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine palermocalcio.it)