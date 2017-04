Palermo, Sgarbi annuncia in tv: "Mi candido a presidente della Regione"

PALERMO, 6 APRILE - Vittorio Sgarbi dalla Sicilia lancia l’ultima provocazione: "Mi candido a presidente della Regione". L’annuncio è arrivato in diretta televisiva, mentre il critico d’arte partecipava ad una trasmissione televisiva di Trm, a Palermo. "L’ho deciso stanotte – spiega – e ho già molte idee per la Regione".

"Ho molte idee e penso che i siciliani mi voteranno", ha proseguito Sgarbi che ha annunciato di voler "distruggere" le pale eoliche e di puntare sui musei e il turismo. Sgarbi si candida così a succedere a Rosario Crocetta, in carica dal 2012.

Sgarbi vanta già un’esperienza politica in Sicilia, visto che per quattro anni è stato sindaco di Salemi, in provincia di Trapani. Un’esperienza che si è conclusa con lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose nel marzo del 2012.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine inuovivespri.it)