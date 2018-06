Palermo, "SÃ¬" alle telecamere contro l'abbandono dei rifiuti

PALERMO, 2 GIUGNO 2018 - Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato una delibera che autorizza il Comune all'uso di telecamere di videosorveglianza contro l'inciviltà e l'abbandono dei rifiuti.

"La città versa nel piu totale degrado e questo è un dato di fatto - dichiara il Vicepresidente della VII Circoscrizione, Fabio Costantino, promotore della delibera - Con l'approvazione in Consiglio di una delibera da me promossa, si chiede all'amministrazione comunale, l'immediata istallazione di telecamere a presidio delle zone divenute ormai discariche a cielo aperto a causa della crescente mole di ingombranti".

Le telecamere avranno una duplice funzione: serviranno da deterrente per i potenziali trasgressori e assumeranno valore probatorio per eventuali sanzioni ai danni di chi infrange la legge.

"Non si può chiedere alla Rap - conclude Costantino - di fare l'impossibile. Il lavoro svolto dagli operatori non riesce a coprire un territorio colmo di cumuli di detriti. Serve una presa di posizione da parte dell'Amministrazione cittadina, che dia una risposta al problema del degrado urbano. Ricorrere alla capillare introduzione di impianti di videosorveglianza, renderebbe agevole il controllo territoriale, sia in fase preventiva che sanzionatoria".

Daniele Basili

immagine da ilgazzettinodisicilia.it