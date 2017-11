Palio di Buti: cambio della guardia. Ecco il nuovo Presidente

BUTI (PI), 15 NOVEMBRE - In seguito all'assemblea straordinaria tenutasi nei giorni scorsi, l'Associazione “Palio delle Contrade di Buti” ha comunicato che la carica di presidente sarà d'oro innanzi ricoperta da Alberto Spigai.

Il nuovo presidente succede a Lorenzo Caturegli, che ricoprirà comunque la carica di vicepresidente, a sottolineare un segnale di forte continuità nell'avvicendamento, testimoniato anche dalla numerosa permanenza ai vertici della Associazione di numerosi consiglieri della precedente gestione.

Tutti segnali volti a garantire la migliore organizzazione possibile per la manifestazione che si svolgerà nel prossimo mese di gennaio (domenica 21 gennaio 2018).

Sotto la guida di Alberto Spigai, già in carica come presidente per sette anni, dal 2005 al 2011, il Palio di Buti potrà proseguire una tradizione secolare, fortemente radicata nel nostro paese, mantenendo il proprio impegno per la sicurezza e la tutela del protagonista della festa: il cavallo, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Oltre a Lorenzo Caturegli, che l'Associazione Palio delle Contrade di Buti ringrazia per l'impegno e la passione dimostrati in questi anni, sono stati nominati vicepresidenti Franco Stefani e Cristina Biondi, che sarà responsabile dell'organizzazione della sfilata storica, mentre Annalisa Lari ricoprirà la carica di segretaria.

