Palizzi: arrestato sindaco per concussione

PALIZZI (RC), 5 LUGLIO - Questa mattina, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Palizzi (RC), Arturo Walter Scerbo.

Oltre al sindaco agli arresti anche altre tre persone: due consiglieri comunali di cui uno già fermato, Antonino Proietto, ed un altro non ancora rintracciato, e Luigi Palumbo, titolare del bar tabacchi di Palizzi.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il sindaco e i due consiglieri comunali, utilizzando i voucher, accumulavano un tesoretto che poi ritiravano grazie alla complicità del titolare del bar in cui i buoni lavoro venivano acquistati a spese del Comune. I tre sono accusati di aver usato i voucher in questione emettendo mandati di pagamento per rimborsi spese gonfiati, per liquidare a terzi prestazioni mai eseguite o per retribuire prestazioni diverse da quelle per cui i fondi erano stanziati, ed essersi quindi appropriati, indebitamente, di 340 mila euro.

Tutto ciò è stato possibile con la collaborazione di alcuni complici: complessivamente si contano 24 indagati, fra consiglieri dimissionari e dipendenti comunali, accusati, a vario titolo, di concussione, di corruzione, di abuso d’ufficio, falsità ideologica, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato e tentata truffa ai danni dello Stato.

Fonte immagine: newsly.it

Fabio Di Paolo