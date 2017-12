Pallone d\'oro 2017, trionfa ancora Cristiano Ronaldo

NAPOLI, 8 DICEMBRE – E’ il day after della cerimonia per il conferimento del Pallone d’Oro di France Football, edizione 2017, conquistato per la quinta volta nella sua carriera da Cristiano Ronaldo, trentaduenne attaccante portoghese del Real Madrid.

Con il trionfo di ieri, Ronaldo ha eguagliato il suo grande rivale, l’argentino Leo Messi, giunto secondo proprio alle spalle di CR 7. A completare il podio è stato invece Neymar, l’attaccante brasiliano ex Barcellona ora in forza al Paris Saint Germain. Medaglia di legno per Gigi Buffon, per molti considerato il “primo tra gli umani” nella speciale classifica di France Football.

“E’ un’esperienza fantastica ricevere il Pallone d’oro in questo splendido monumento” ha dichiarato il portoghese, riferendosi alla decisione degli organizzatori di effettuare la cerimonia al primo piano della Torre Eiffel. “Sono molto felice, è un momento alto della mia carriera ed ogni anno lavoro per aspettare questo momento” ha poi proseguito Ronaldo.

Nella passata stagione CR 7 ha conquistato, insieme al suo Real Madrid, la Champions League e la Liga Spagnola. Nell’ultimo turno di Champions ha inoltre fatto registrare un nuovo record: grazie alla rete segnata ai danni del Borussia Dortmund, Ronaldo è l’unico giocatore ad aver realizzato un gol in ognuna delle sei partite di girone della massima competizione europea per club.

Primatista assoluto di reti con Real e nazionale, tra gli altri svariati primati che detiene e divide (alcuni) con Leo Messi, meritano una menzione l’essere l’unico giocatore (insieme all’argentino) ad aver vinto la scarpa d’oro per quattro volte e l’essere l’unico ad aver vinto nello stesso anno solare Champions, Europeo, Mondiale per Club e Pallone d’oro.

Paolo Fernandes

Foto: lnx.lazialita.com