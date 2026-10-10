Palpeggia due ragazze a Pinerolo: arrestato 44enne

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A Pinerolo, in provincia di Torino, un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due ragazze poco più che ventenni. L'episodio risale a qualche giorno fa, quando le due amiche si erano sedute su una panchina in piazza per chiacchierare.

L'aggressione e la fuga

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si è avvicinato alle giovani con fare insistente, le ha palpeggiate e ha tentato di baciarle, invitandole poi a seguirlo a casa. Le ragazze hanno cercato di respingerlo, ma solo l'intervento di una coppia di anziani che passava di lì ha permesso loro di liberarsi e allontanare l'aggressore, che si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Le indagini e l'arresto

I carabinieri, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze delle vittime e dei testimoni, riuscendo a identificare l'uomo in breve tempo. La Procura di Torino ha quindi richiesto una misura cautelare, accolta dal Gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, residente nel Torinese, è ora detenuto in attesa di ulteriori sviluppi processuali.

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La reazione della comunità

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Pinerolo, che chiedono maggiore sicurezza nelle piazze cittadine. Le autorità locali hanno ribadito l'importanza di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti per prevenire simili episodi.