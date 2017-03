Panchina d\'oro: è Sarri il miglior allenatore del 2016, secondo Allegri

FIRENZE, 27 MARZO – È Maurizio Sarri il miglior allenatore del 2016 secondo i tecnici che a Coverciano hanno partecipato alla votazione per assegnare la Panchina d’Oro. Il tecnico del Napoli con 25 voti è risultato il più votato dai suoi colleghi e ha avuto la meglio su Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che si è classificato secondo, per soli tre voti di differenza (22 voti).

«Spesso considero la ritira di un premio come tempo tolto al mio lavoro - ha detto Sarri - ma questo mi dà gusto e mi emoziona, perché la giuria è formata dagli allenatori e questo riconoscimento, per me che fino a pochi anni fa facevo la Serie C, è davvero emozionante. Ringrazio le società Empoli e Napoli e due persone, in particolare, che mi hanno fatto crescere: Marcello Carli e Cristiano Giuntoli. Senza di loro non sarei l'allenatore che sono diventato adesso».

Poi sul “duello” vinto con Allegri ha detto: «Non è Napoli-Juve 1-0, la Juve è più forte: più che i premi contano punti e risultati, ma per una volta battere Massimiliano è bello».

Terzo classificato, Eusebio Di Francesco del Sassuolo (7 voti). Panchina d’oro speciale invece a Claudio Ranieri ed al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha deciso di consegnare il premio a Pirozzi, che ha una lunga carriera da allenatore e tecnico dell'ASD Trastevere in Serie D, «per il suo straordinario contributo, umano e civile, al fianco della popolazione di Amatrice».

Il sindaco ha ringraziato dichiarando: «Quando ho saputo di questo premio ero molto felice, poi però ho pensato che tutto ciò scaturisse da una grande tragedia. Il mister rappresenta lo spirito del gruppo: ho pensato agli allenatori che magari vincono poco ma riescono a vincere le sfide della vita. Questo premio va tutti loro. Torno nella mia terra con una grande iniezione di fiducia».



Per la Serie B la Panchina d'argento è andata a Juric, che ha avuto il merito di aver portato in A il Crotone. Battuto Oddo, che a sua volta ha portato il Pescara alla promozione.

Leonardo Semplici, che ha riportato la Spal a giocare in Serie B, è invece il vincitore per la Lega Pro.

Antonella Sica