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Paolini supera Kalinina a Ningbo e vola al secondo turno

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Esordio positivo per Jasmine Paolini al WTA 500 di Ningbo, in Cina. La tennista azzurra, numero 35 del ranking WTA, ha superato in due set l'ucraina Anhelina Kalinina, numero 51 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-5. La Kalinina era stata ripescata nel tabellone principale come lucky loser.

Un match controllato dalla Paolini

Nel primo set la Paolini ha imposto il proprio ritmo, chiudendo 6-2 con grande solidità da fondo campo. Più combattuta la seconda partita, dove l'ucraina ha alzato il livello del servizio, ma la tennista italiana è riuscita a restare lucida nei momenti decisivi, siglando il break finale che ha chiuso l'incontro sul 7-5.

L'ostacolo Jovic al secondo turno

Ora per la Paolini si prospetta una sfida impegnativa contro la giovane statunitense Iva Jovic, numero 12 del ranking e quarta testa di serie del torneo cinese. Il confronto rappresenterà un banco di prova importante per la tennista italiana, chiamata a confermare le buone sensazioni mostrate all'esordio.

Il percorso verso il vertice del torneo

Il WTA 500 di Ningbo rappresenta un appuntamento utile per la Paolini in vista del finale di stagione. Superare il secondo turno contro la favorita Jovic darebbe ulteriore fiducia alla tennista azzurra, in un torneo che può regalare punti preziosi per la classifica mondiale.


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jasmine paolini ningbo anhelina kalinina jovic tennis italiano ranking cina

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