Papa: a Pietrelcina nei luoghi di Padre Pio (Diretta streaming)

PIETRELCINA (BENEVENTO), 17 MARZO 2018 - "Cari fratelli e sorelle di Pietrelcina e della diocesi di Benevento, voi annoverate san Pio tra le figure più belle e luminose del vostro popolo". Così papa Francesco si è rivolto ai fedeli durante la sua visita a Pietrelcina.

Papa Bergolgio è atterrato nel piazzale adiacente l'Aula Liturgica di Piana Romanasceso, dieci minuti prima delle otto e scendendo dal velivolo ha rotto il protocollo camminando a piedi verso la Cappella dell'Olmo, tra la gente, che lo chiamava per nome: "Viva Francesco".

Su San Pio

"Questo umile frate cappuccino - ha detto Francesco nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare voi pure strumenti dell'amore di Gesù verso i più deboli. Al tempo stesso, considerando la sua incondizionata fedeltà alla Chiesa, darete testimonianza di comunione, perché solo la comunione, cioè essere sempre uniti in pace tra noi, la comunione tra noi, edifica e costruisce".

"Un paese che litiga non cresce"

"Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare voi pure strumenti dell'amore di Gesù verso i più deboli. Al tempo stesso, considerando la sua incondizionata fedeltà alla Chiesa, darete testimonianza di comunione, perché solo la comunione edifica e costruisce", dice Francesco nel suo discorso. E il Papa invita i fedeli a non "litigare", "se qualcuno ha da parlar male di un altro, si morda la lingua - dice - evitate i litigi, perché un Paese che litiga non cresce".

"Aiutiamo i giovani"

Nel suo discorso Bergoglio parla subito riferendosi “ai giovani costretti ad andare altrove per cercare lavoro”. E il suo è un incoraggiamento per tutti: “unite le forze per dare soprattutto alle nuove generazioni prospettive concrete per un futuro di speranza”. Francesco spera che “questo territorio possa trarre nuova linfa dagli insegnamenti di vita di Padre Pio, in un momento non facile come quello presente, mentre la popolazione decresce progressivamente e invecchia perché molti giovani sono costretti a recarsi altrove per cercare lavoro. La migrazione interna dei giovani. grave problema! Pregate la Madonna perché i giovani trovino lavoro qui e non siano costretti a andarsene".

Fonte immagine La città di Salerno

Claudia Cavaliere