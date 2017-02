Appello Papa: contro tratta e abuso su bimbi governi agiscano

ROMA, 8 FEBBRAIO – ‘’Incoraggio quanti in vari modi aiutano i minori schiavizzati e abusati a liberarsi da tale oppressione. Auspico che quanti hanno responsabilità di governo combattano con decisione questa piaga, dando voce ai nostri fratelli più piccoli, umiliati nella loro dignità. Serve ogni sforzo per debellare questo crimine vergognoso e intollerabile". È l’appello del Papa contro la tratta, nella Giornata di preghiera e riflessione che si celebra oggi, dedicata quest’anno in particolare a bambini e adolescenti.



Inoltre il Papa ha invocato santa Giuseppina Bakita: “Torno alla giornata di preghiera e di riflessione che si celebra oggi perché oggi è la festa di santa Giuseppina Bakhita”, ha detto facendo vedere ai fedeli un’immagine della santa. “Questa ragazza – ha proseguito – è stata schiavizzata in Africa, sfruttata, umiliata, ma non ha perso la speranza. Portò avanti la fede e finì per arrivare come migrante in Europa, e lì seguì la chiamata del Signore e si fece suora”.

L’appello del Papa poi in favore di "migranti, rifugiati, sfruttati" "e, in particolare, parlando di migranti cacciati via, sfruttati, - ha detto - vorrei pregare con voi oggi per i nostri fratelli e sorelle rohingya, questi cacciati via da Myanmar che vanno da una parte all'altra perché non li vogliono, sono buoni, non sono cristiani,sono gente pacifica, sono fratelli e sorelle nostri, è da anni che soffrono, sono torturati, uccisi, semplicemente per portare avanti la loro fede musulmana".



Maria Azzarello