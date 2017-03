Papa Francesco a Milano: 10 tappe in 5 ore per il Pontefice

MILANO, 25 MARZO - E’ cominciato il viaggio di Papa Francesco a Milano, dopo la visita alle famiglie e ai bambini delle Case Bianche di via Salomone. Nella sua prima tappa legata alla visita pastorale nel capoluogo lombardo, il Pontefice ha rivolto un messaggio di ringraziamento per i presenti (e non): «Grazie per la vostra accoglienza e la vostra preghiera, che mi accompagna in questo ingresso a Milano».

Nel suo discorso il Papa ha chiesto di «pregare per lui» e ha raccolto i fedeli nel ricordo della Madonna: «E’ davanti, va prima, per riceverci, per aspettarci»- ha esortato. Il Santo padre è giunto a Linate attorno alle ore 8 della mattina e si è diretto verso via Salomone, prima tappa in vista della sua visita nelle periferie della città meneghina.

E’ la quarta volta che l’aeroporto lombardo accoglie un Pontefice: era accaduto in due occasioni con Giovanni Paolo II (1983,1984) e con Benedetto XVI (2012). Il Papa è giunto con un aereo dell’Aereonautica Militare, ricevendo il saluto delle autorità, a partire dall’Arcivescovo di Milano Angelo Scola. Erano presenti anche il presidente della Regione Roberto Maroni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il nuovo prefetto Luciana Lamorgese oltre alle altre principali personalità politiche del comune di Linate.

Poi lo spostamento nelle Case Bianche, nei pressi del quartiere Forlanini, con la visita al Lotto 64. Grandissima è stata l’accoglienza, con la gente già pronta a ricevere il Pontefice dalle 6 di questa mattina. Il tutto accompagnato dalla pronta attività mattutina di volontari e Protezione civile. La meditazione è poi cominciata attorno alle ore 8.40, con un passo e una lettura del Vangelo di Matteo.

Altre persone del quartiere hanno poi letto alcuni pensieri scritti dal Pontefice, assieme a Loredana Vargiu e Giorgio Santo, volontario da oltre 40 anni allo Sportello anziani. Gli abitanti delle Case Bianche hanno poi donato alcuni pensieri: dalla stola realizzata dalla Cooperativa “Il filo colorato di San Vincenzo” all’immagine della Madonna restaurata. Tre bambini hanno inoltre consegnato dei quaderni con testimonianze di vita riportate all’interno.

Nelle prossime tappe il Papa sarà in visita al carcere di San Vittore, al Parco di Monza e allo Stadio San Siro per l’incontro con i cresimandi. Chiusura in Piazza Duomo, dove è stata chiusa la metropolitana in vista dell’arrivo. La visita a San Vittore può invece considerarsi storica, poiché rappresenta la prima presenza di un Pontefice all’interno del carcere milanese. Secondo gli organizzatori, la visita del Papa attirerà la presenza di oltre un milione di persone, in una giornata storica e densa di impegni per il Santo padre.

La visita del Papa accompagnerà infatti una dieci ore senza sosta, con cinque tappe diverse. La partenza è invece prevista per le 18.30, in direzione Ciampino. Mezz’ora dopo atterrerà invece a Milano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso dopo gli incontri di Roma per il concerto alla Scala, che celebrerà i 150 anni dalla nascita di Arturo Toscanini.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta