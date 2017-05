Papa Francesco esorta Macron a non dimenticare gli "esclusi"

CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAGGIO - Dopo le congratulazioni ricevute dalle più alte cariche politiche europee ed internazionali, il neo eletto presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, ha ricevuto quest'oggi un telegramma di Papa Francesco.

Il Sommo Pontefice, in occasione dell'insediamento all'Eliseo, esorta Macron a lavorare per "l'edificazione di una società più giusta e fraterna, nel rispetto delle differenze e nell'attenzione alle persone in situazione di precarietà ed esclusione".

La Francia "contribuisca alla cooperazione e solidarietà tra le Nazioni", e "favorisca, in Europa e nel mondo, la ricerca della pace e del bene comune rispetto della vita e la difesa della dignità di ognuno è di tutti i popoli". Sono questi per il Santo Padre gli obiettivi primari da perseguire.

Il Papa ha omaggiato il Presidente della Repubblica francese dei suoi più cordiali auguri, ma nella sua missiva si è rivolto a anche al Signore, precisando: "Prego Dio di sostenerla perché il suo Paese, in fedeltà alla ricca diversità delle sue tradizioni morali e della sua eredità spirituale marcata anche dalla tradizione cristiana, porti sempre cura all’edificazione di una società più giusta e fraterna".

La cerimonia di insediamento all'Eliseo di Emmanuel Macron, che ha vinto le elezioni con il 66 per cento dei voti, si è svolta il 14 maggio presso il palazzo presidenziale francese.

Luigi Cacciatori

Immagine da milanoevents.it