Papa Francesco, i pastorelli di Fatima santi il 13 maggio

CITTÀ DEL VATICANO, 20 APRILE - Il prossimo 13 maggio avverrà la canonizzazione dei due pastorinhos di Fatima, Francesco e Giacinta Marto. Lo ha annunciato Papa Francesco nel corso del concistoro di questa mattina, per le date di canonizzazione di una trentina di beati.

Il sommo Padre, nel corso della sua visita in Portogallo, che avverrà in occasione del centenario delle apparizioni della Vergine, eleverà al culto della Chiesa universale i tre pastorelli proclamandoli santi durante la celebrazione eucaristica prevista nel piazzale davanti al santuario di Fatima.

Proprio il 13 maggio di 17 anni fa Giovanni Paolo II celebrava la beatificazione dei piccoli pastorelli, che diverranno a tutti gli effetti i primi bambini non martiri ad essere proclamati santi dalla Chiesa.

"Non abbiate paura. Io non voglio farvi del male”. “Di dove siete?”, le domandai. “Sono del cielo”. “E che cosa volete?”. “Sono venuta a chiedervi che veniate qui sei mesi di fila, il giorno 13 a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. Tornerò qui ancora una settima volta”. “E anch’io andrò in cielo?”. “Sì. Ci andrai”. “E Giacinta?”. “Sì. Ci andrà anche lei”. Disse la Madonna a Lucia. Soltanto nel 1930 la Chiesa cattolica ha riconosciuto il carattere soprannaturale delle apparizioni e ne ha autorizzato il culto.

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano.net