Papa Francesco: "La paura non deve impedire l'accoglienza". E attacca Trump

ROMA, 20 GIUGNO - Per la Giornata mondiale del rifugiato, Papa Francesco è stato intervistato da Reuters: "Credo che non puoi respingere quelli che arrivano. Devi riceverli, aiutarli, curarti di loro, accompagnarli e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa". E questa mattina ha twittato: "Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato. Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogliere il prossimo bisognoso!".



“Alcuni governi vi stanno lavorando - ha continuato Bergoglio - e le persone devono essere sistemate nel modo migliore possibile, ma creare la psicosi non è la cura. Il populismo non risolve le cose. Quel che risolve le cose è l’accettazione, lo studio e la prudenza”, spiega.



Nell'intervista rilasciata all'agenzia di stampa brittanica, il Pontefice ha detto che per lui "i populismi non sono la soluzione". In una società che invecchia, come quella europea, si rischia "un inverno demografico grande". Le migrazioni, secondo il Papa, sono una delle soluzioni a questa crisi e senza di loro "l'Europa diverrà vuota".



Francesco ha preso posizione anche sulle scelte dell'amministrazione Trump e del Ministro della Giustizia Jeff Session, che hanno deciso di separarare i figli dei migranti dai loro genitori: Bergoglio si schiera con i vescovi cattolici americani, che hanno definito le separazioni "immorali e contrarie ai nostri valori".

fonte immagine ilgiornale.it



De Rosa Danilo