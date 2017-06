Papa Francesco: "Le pensioni d'oro sono un'offesa al lavoro"

ROMA, 28 GIUGNO - "Le pensioni d'oro sono un'offesa al lavoro non meno grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglianze del tempo del lavoro diventino perenni". Si è così espresso Papa Francesco, incontrando i delegati Cisl prima dell'udienza generale in piazza San Pietro.

Il Sommo Pontefice ha poi proseguito, spiegando: "Se pensiamo e diciamo il lavoro senza la persona, il lavoro finisce per diventare qualcosa di disumano, che dimenticando le persone dimentica e smarrisce sé stesso. Ma se pensiamo la persona senza lavoro, diciamo qualcosa di parziale, di incompleto, perché la persona si realizza in pienezza quando diventa lavoratore, lavoratrice; perché l’individuo diventa persona quando si apre agli altri, alla vita sociale, quando fiorisce nel lavoro".

Le esternazioni di Bergoglio contengono al loro interno anche un chiaro monito, nel quale viene puntualizzato quanto segue: "è urgente un nuovo patto sociale per il lavoro, che riduca le ore di lavoro di chi è nell'ultima stagione lavorativa, per creare lavoro per i giovani che hanno il diritto-dovere di lavorare".

Redazione

Immagine da ilfattoquotidiano.it