Papa Francesco: Messa è \'sinfonia\', tutti animati spirito e fine unici (diretta video)

Papa Francesco: Messa è 'sinfonia', tutti animati spirito e fine unici. Nei riti introduttivi desiderio vivere unità con intera comunità

CITTA' DEL VATICANO, 20 DICEMBRE - "Stiamo entrando in una 'sinfonia', nella quale risuonano varie tonalità di voci, compreso tempi di silenzio, in vista di creare l''accordo' tra tutti i partecipanti, cioè di riconoscersi animati da un unico Spirito e per un medesimo fine".

Così papa Francesco, nell'udienza generale, ha descritto i riti introduttivi della messa, cui oggi ha dedicato la sua catechesi e che esprimono "la comune fede e il desiderio vicendevole di stare con il Signore e di vivere l'unità con tutta la comunità".Francesco ha ricordato che la messa "è composta da due parti, che sono la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica, così strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto". "Introdotta da alcuni riti preparatori e conclusa da altri - ha osservato -, la celebrazione è dunque un unico corpo e non si può separare", ma ognuno dei suoi vari momenti "è capace di toccare e coinvolgere una dimensione della nostra umanità"."È necessario conoscere questi santi segni per vivere pienamente la Messa e assaporare tutta la sua bellezza", ha aggiunto il Pontefice.