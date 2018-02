Papa Francesco: Paolo VI sarà santo entro l\'anno

ROMA 18 FEBBRAIO - Così il Papa ai parroci di Roma nel discorso che è stato reso noto oggi. Nell’omelia di Beatificazione di Paolo VI, il 19 ottobre 2014, Francesco lo definì “grande Papa” e “instancabile apostolo”, coraggioso nella sua “umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa”

E’ stato reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede il contenuto del dialogo del Papa che ha avuto giovedì scorso con i parroci romani nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Tra i tanti contenuti delle risposte di Papa Francesco, hanno colpito le sue parole sulla prossima canonizzazione di Paolo VI."Ci sono due Vescovi di Roma [recenti] già Santi [Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II]. Paolo VI sarà santo quest’anno. Uno con la causa di beatificazione in corso, Giovanni Paolo I, la sua causa è aperta".Poi scherzando ha detto:“E Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!”Francesco, nell’omelia di Beatificazione di Paolo VI, il 19 ottobre 2014, lo ha definito “grande Papa” e “instancabile apostolo”, coraggioso nella sua “umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa”. “Mentre si profilava una società secolarizzata e ostile - aveva sottolineato - ha saputo condurre con saggezza lungimirante - e talvolta in solitudine - il timone della barca di Pietro senza perdere mai la gioia e la fiducia nel Signore. Paolo VI ha saputo davvero dare a Dio quello che è di Dio dedicando tutta la propria vita all’«impegno sacro, solenne e gravissimo: di continuare nel tempo e sulla terra la missione di Cristo» (Omelia nel Rito di Incoronazione: Insegnamenti I, 1963, p. 26), amando la Chiesa e guidando la Chiesa perché fosse «nello stesso tempo madre amorevole di tutti gli uomini e dispensatrice di salvezza» (Lett. enc. Ecclesiam Suam, Prologo)”.